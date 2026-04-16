Trump critica a Mamdani tras su propuesta de un impuesto a segundas viviendas de lujo

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Nueva York, 16 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este jueves al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, después de que este anunciara ayer una propuesta de un impuesto a las segundas viviendas de lujo con apoyo de la administración del estado.

«Tristemente, el alcalde Mamdani está destruyendo Nueva York. ¡No tiene ninguna posibilidad! Los Estados Unidos de América no deberían contribuir a su fracaso. Solo va a ir a peor. Las políticas de impuestos, impuestos, impuestos están muy mal», dijo Trump en su red Truth Social.

«La gente se está yendo. Deben cambiar sus maneras y rápido. La historia ha demostrado que este «asunto» simplemente no funciona», agregó.

El mensaje del mandatario republicano llega después de que ayer la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y Mamdani, ambos demócratas, propusieran un impuesto a segundas viviendas valoradas en más de 5 millones de dólares cuyos dueños tengan su residencia primaria fuera de la ciudad.

«Este impuesto a la segunda vivienda está diseñado específicamente para los más ricos, los que almacenan su riqueza en propiedades inmobiliarias en la ciudad de Nueva York pero realmente no viven en ella», explicó Mamdani en un video, asegurando que la mayoría están vacías.

El gravamen debe ser aprobado por la legislatura estatal como parte del nuevo presupuesto, pero esperan que genere 500 millones de dólares en ingresos anuales.

Trump, que es de Nueva York, cambió su residencia principal a Florida en 2019, y como magnate inmobiliario es propietario de numerosos inmuebles a lo largo del país, incluyendo la Gran Manzana, donde es dueño de la Torre Trump y varias torres de apartamentos residenciales.

Este jueves, Mamdani habló en el canal CBS sobre su relación con Trump y dijo que pueden «trabajar juntos en los puntos de acuerdo» entre ambos, que se comunican «regularmente» y que ha acudido varias veces al Despacho Oval desde que asumió su cargo en enero de 2026. EFE

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