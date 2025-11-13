Trump demanda a California por nuevos mapas electorales alegando sesgo a favor de latinos

3 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves que ha demandado a California por el plan de redistribución de distritos electorales del estado bajo el argumento de que la medida, que daría cinco puestos más al Partido Demócrata en el Congreso, viola la Constitución estadounidense por un supuesto sesgo racial a favor de los latinos.

El pasado 4 de noviembre, los votantes de California aprobaron por una mayoría (64,4 %) la Proposición 50, que busca una redistribución temporal de los mapas electorales, lo que supuso un duro golpe para la Casa Blanca y ahondó la pelea con el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom.

La acción se tomó en respuesta directa a una iniciativa liderada por Trump en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitará que ese partido retenga la mayoría de la Cámara Baja en 2026.

En la demanda, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) alega que numerosas pruebas indican que la Legislatura de California creó un nuevo mapa en el que predomina la población latina y consideraciones raciales, lo que supuestamente va en contra de la Cláusula de Igualdad de Protección.

«El plan de redistribución de distritos de California es un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático», declaró la fiscal general, Pamela Bondi, en una nota de prensa.

Bondi también arremetió contra el gobernador Newsom por intentar consolidar “el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”.

Por su parte, Bill Essayli, fiscal federal para California, dijo que el DOJ está actuando con celeridad para evitar que los mapas, a los que calificó de ilegales, influyan en las elecciones de medio término del próximo año.

La demanda, presentada en el Tribunal de EE.UU. para el Distrito Central de California, hace parte de la asonada contra Newsom, quien ha liderado la respuesta contra el plan del mandatario republicano, al que le dio la oportunidad de detener la redistribución de distritos, que generalmente se realizan cada diez años, basados en las cifras del censo.

Ante la negativa republicana, Newsom, rodeado de las más importantes figuras demócratas, como el expresidente Barack Obama, promovieron el voto a favor de la Proposición 50 y han echado adelante la redistribución, que afectará a regiones tradicionalmente republicanas, como el Valle Central de California, una zona eminentemente agrícola.

La Casa Blanca había prometido llevar a la Justicia el plan californiano aprobado por los votantes, a diferencia del de Texas, que fue aprobado por la Legislatura de ese estado, dominada por los republicanos.

Los esfuerzos por dibujar nuevos mapas se han extendido por más de diez estados republicanos, en los que sus legislaturas ya aprobaron o buscan aprobar los cambios antes de las elecciones de medio término. Pero otros estados demócratas ya se mueven para seguir el ejemplo de California. EFE

