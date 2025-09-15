Trump dice que «vigilará» Nueva York tras respaldar su gobernadora a alcaldable socialista

Nueva York, 15 sep (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes de que «vigilará» Nueva York después de que la gobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, respaldara al candidato de su partido a las elecciones a la alcaldía, Zohran Mamdani, que se declara socialista.

En su cuenta de Truth Social, Trump se hizo eco de que Hochul apoya al alcaldable Mamdani, a quien tildó de «pequeño comunista», y lo consideró un «acontecimiento sorprendente, y muy malo para la ciudad de Nueva York», preguntándose «cómo puede suceder algo así».

«Washington estará vigilando esta situación muy de cerca. No hay razón para enviar buen dinero al mal», concluye su mensaje el presidente, que anteriormente ha mostrado preocupación por las elecciones locales en su ciudad natal y ha abogado por un opositor único a Mamdani, quien lidera las encuestas.

Hochul hizo público su respaldo a Mamdani este domingo en un artículo de opinión en The New York Times, asegurando que tienen «desacuerdos» pero destacando sus compromisos por hacer la ciudad «asequible» y segura para las familias, y combatir la «agenda extrema» de Trump.

La gobernadora había sido foco de críticas internas en el partido por no respaldar antes a Mamdani y este le agradeció en un mensaje de X el gesto para «unificar el partido», entre otras cosas.

Mamdani ganó contra todo pronóstico las primarias del Partido Demócrata y se ha convertido en el aspirante de esa formación al consistorio neoyorquino, superando al aparente líder de las encuestas entonces, el exgobernador Andrew Cuomo, que ha decidido presentarse como independiente.

En la contienda también está el actual alcalde, Eric Adams, demócrata pero que decidió presentarse como independiente y que reiteró la semana pasada su intención tras recibir una supuesta oferta del Gobierno de Trump para retirar su candidatura y dejar paso a Cuomo.

Cuomo y Adams, mayores de 60 años, representan al ala derecha del partido y al ‘establishment’ o élite política de la ciudad, con fuertes vínculos tanto entre empresarios como entre los sindicatos tradicionales, dos sectores temerosos de las propuestas socialdemócratas del joven Mamdani.

Aparte de ellos, también concurre a las elecciones a alcalde el candidato republicano Curtis Sliwa. EFE

