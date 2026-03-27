Trump dice que Arabia Saudí y aliados de Oriente Medio «hacen más» que la OTAN contra Irán

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Miami, 27 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró este viernes que Arabia Saudí y otros de sus «aliados» de Oriente medio como Kuwait, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han «hecho más» en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está «muy decepcionado».

«Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Catar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones», declaró el mandatario en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

Trump reiteró sus críticas a la OTAN, a Francia, Reino Unido y Alemania por rechazar involucrarse o tardar en apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que suma cuatro semanas, por lo que avisó que él no habría ayudado a Ucrania en la guerra contra Rusia si él hubiese sido presidente cuando estalló, en 2022.

El líder republicano indicó que este tipo de conflictos muestra «quiénes son tus amigos».

«Estoy muy decepcionado con la OTAN, pero no estuve decepcionado de nuestros aliados en Oriente Medio, y otros, y otros. Tuvimos tremendo apoyo de países que no están en el área general, pero apoyaron tremendamente. Pienso que Turquía (miembro de la Alianza del Atlántico) fue fantástico», señaló.

Las declaraciones de Trump contrastan con la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien el jueves reconoció la «frustración» del líder estadounidense ante la lenta respuesta de los aliados tras su llamamiento al apoyo para proteger el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, bloqueado ahora por Irán.

Rutte destacó que hay una treintena de países ya dispuestos a debatir su posible ayuda además de justificar que Estados Unidos no consultara a sus aliados antes de lanzar la ofensiva contra Teherán «por motivos de peso, para asegurarse de que nadie supiera lo que ocurriría aquella mañana de sábado».

«Estoy muy decepcionado con la OTAN, no vinieron a ayudaron, no intenté demasiado, de hecho, porque quería probar un punto. No vendí (la guerra). Probablemente piensen que soy un terrible vendedor», manifestó Trump ahora.

El mandatario también llamó «amigo» al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, quien ha presionado a Trump para que siga la guerra contra Irán al argumentar que es una «oportunidad histórica», según reportó esta semana el New York Times. EFE

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