Trump dice que carteles «gobiernan México» pero que respeta a la presidenta Sheinbaum

1 minuto

Washington, 23 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México está siendo «gobernado por los carteles», aunque agregó que respeta mucho a su homologa mexicana, Claudia Sheinbaum.

«México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso», indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

El mandatario agregó a Colombia dentro de la alusión a países que a su criterio son dirigidos por organizaciones del crimen organizado. EFE

dte/er/cpy

(foto)(video)