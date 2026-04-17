Trump dice que el bloqueo a Irán terminará «tan pronto se firme un acuerdo»

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Washington, 17 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el bloqueo a los puertos de Irán terminará «tan pronto se firme un acuerdo» y sin dar más detalles se mostró optimista sobre los avances entorno al conflicto en Oriente Medio.

Trump dijo que las conversaciones «caminan por buen camino» y que al firmar un acuerdo terminará con el bloqueo que sus fuerzas armadas mantienen sobre los puertos de Irán desde el inicio de esta semana, durante su arribo a Arizona para participar en un evento de la organización conservadora Turning Point, del fallecido activista, ultraconservador Charlie Kirk. EFE

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