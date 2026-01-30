Trump dice que Irán «quiere llegar a un acuerdo» para evitar ataque de EEUU

Irán quiere «llegar a un acuerdo» para evitar una acción militar de Estados Unidos, estimó el viernes Donald Trump, después de que Teherán dijera estar dispuesto a reanudar el diálogo, aunque sin discutir sus capacidades de defensa y balísticas.

«Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo», dijo el presidente estadounidense a periodistas en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó si le había dado a Irán un plazo para iniciar conversaciones sobre sus programas nuclear y de misiles, Trump respondió: «Sí, lo he hecho», pero se negó a decir cuál era.

«Tenemos una gran armada, flotilla, llámalo como quieras, dirigiéndose ahora mismo hacia Irán», dijo Trump, refiriéndose a un grupo de portaaviones de la Marina estadounidense en aguas frente a Irán.

«Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si conseguimos un acuerdo, bien. Si no, ya veremos qué pasa», afirmó.

Como prueba de que Teherán está dispuesto a negociar, Trump citó lo que definió como la decisión de Irán de detener las ejecuciones de manifestantes.

La represión de las protestas, según grupos de derechos humanos, dejó más de 6.000 muertos y desencadenó la última ronda de amenazas entre los viejos adversarios.

Trump bajó la tensión el jueves diciendo que esperaba evitar una acción militar en Irán y que había negociaciones sobre la mesa.

No obstante, el canciller de Irán, Abás Araqchi, dijo el viernes que las capacidades en materia de misiles y de defensa de su país «nunca» estarían sobre la mesa de negociación.

Estados Unidos y otras potencias occidentales aseguran que el programa nuclear iraní tiene el objetivo de alcanzar la bomba atómica, cosa que Teherán niega.

– «En pie de igualdad» –

Araqchi dijo este viernes que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear con Washington si estas se dan «en pie de igualdad».

«Si las negociaciones son justas y [se producen] en pie de igualdad, la República Islámica de Irán está dispuesta a participar», declaró Araqchi este viernes desde Estambul.

Araqchi se reunió en Turquía con el canciller Hakan Fidan, quien busca evitar un eventual ataque de Estados Unidos en el vecino Irán, susceptible de desestabilizar la región.

Es la primera visita al extranjero de Araqchi desde que estalló la oleada de protestas en Irán.

El viaje se produce en un contexto de máxima tensión para el gobierno iraní, dado el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, y la decisión de la Unión Europea de incluir a los Guardianes de la Revolución, su ejército de élite, en la lista de organizaciones terroristas.

El canciller insistió en que Teherán «nunca ha buscado obtener armas nucleares», pero recalcó que las capacidades de defensa y los misiles iraníes «nunca serán objeto de negociación».

«La seguridad del pueblo iraní no incumbe a nadie más», señaló, y precisó que, de momento, «no se ha programado ningún encuentro» con los estadounidenses.

– Turquía trata de mediar –

Turquía, un miembro de la OTAN que mantiene unas sólidas relaciones con Irán, desea evitar una escalada militar a las puertas de su territorio, que podría desencadenar además un nuevo flujo de migrantes a través de los 550 km de frontera que comparte con la República Islámica.

En este sentido, el ministro turco de Exteriores sostuvo que Estados Unidos debe resistir a la presión de Israel, aliado suyo, para que ataque a Irán.

«Constatamos que Israel intenta convencer a Estados Unidos de lanzar un ataque militar contra Irán (…) Esperamos que la administración estadounidense muestre sentido común», declaró Fidan.

