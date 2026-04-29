Trump dice que la salida de EAU de la OPEP podría ayudar a bajar el precio de la gasolina

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Washington, 29 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que le parece «estupendo» que Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retire de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y consideró que podría servir para bajar los precios de los combustibles, disparados por la guerra en Irán.

«Es algo estupendo», reaccionó Trump al ser preguntado en el Despacho Oval sobre la decisión del país árabe y agregó que tal vez los líderes de los Emiratos quieran «seguir su propio camino» fuera de la OPEP y la alianza OPEP+.

«Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo», agregó.

Trump también advirtió de que su Gobierno está «teniendo algunos problemas en la OPEP», pero no entró en detalles.

La guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado una subida aguda de los precios del petróleo y de los combustibles, después de que Teherán tomara represalias e interrumpiera el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del tráfico de crudo mundial.

Emiratos anunció la víspera que se retirarían de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el cartel.

EUA basó su decisión en «los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta».

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha afectado sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico. EFE

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