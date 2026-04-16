Trump dice que podría viajar a Pakistán si se firma allí un acuerdo de paz con Irán

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Washington, 16 abr (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y el tratado resultante se firma en ese país, que está mediando entre ambas potencias y acogiendo las conversaciones de paz bilaterales.

«Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad», aseguró el mandatario a los medios en el exterior de la Casa Blanca, donde comentó que las negociaciones con Teherán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero. EFE

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