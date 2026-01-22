Trump dice que reunión con Zelenski ha sido «buena» y que todos quieren fin de la guerra

4 minutos

(Actualiza con más declaraciones de Zelenski)

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido «bueno» y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

«Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelenski fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo», dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

El presidente estadounidense apuntó a que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin.

No obstante, Witkoff había anunciado horas antes en Davos que su reunión con Putin junto a Kushner tendrá lugar este jueves y había precisado que no tenía previsto pernoctar en Moscú, sino trasladarse a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones con Ucrania y Rusia sobre cuestiones militares y económicas.

«Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine», repitió Trump, tras haber asegurado que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados.

«Es realmente una guerra que tiene que acabar», subrayó el presidente de EE.UU.

Witkoff había dicho previamente en un panel del Foro Económico Mundial que solo queda una cuestión abierta.

El mandatario ucraniano declaró a los medios tras la reunión que el encuentro había sido «muy bueno», «productivo y sustancial».

«Hablamos sobre el trabajo de los equipos, y prácticamente cada día hay reuniones o comunicación. Los documentos están aún más preparados» afirmó, y explicó que hoy «también hablamos sobre la defensa antiaérea para Ucrania».

El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov, por su parte, dijo que hacia el final de la reunión Trump y Zelenski habían tenido una «breve charla a solas».

Tras su discurso en el Foro Económico Mundial Zelenski dijo sobre las palabras de Trump que no está seguro «de que Putin quiera terminar esta guerra».

Pero «su economía está muy cansada y su Ejército también, con 35.000 soldados rusos muertos cada mes», dijo.

«Depende de ellos si quieren continuar la guerra o no. Nosotros queremos detener esta guerra y creo que el presidente Trump puede hacerlo, porque él mantiene un diálogo con Putin al mismo nivel, no todo el mundo lo tiene», señaló Zelenski.

Indicó que la cuestión que aún está abierta en las negociaciones a la que se refirió Witkoff es la del «este» de Ucrania y la cesión de «territorio» que exige Rusia.

Sobre la reunión de dos días en el viernes y sábado en Abu Dabi, Zelenski confirmó que enviará un equipo a los Emiratos Árabes Unidos, que «estará listo para tratar diferentes puntos del plan» de paz.

Si habrá resultados o no, no puede asegurar, dijo, pero «tenemos que desear que ese primer paso» trilateral «nos acerque un poco más cerca hacia la paz», añadió.

«Si todas la partes trabajan mucho terminaremos esta guerra, pero si alguien quiere jugar (solamente a negociar) esta guerra continuará», destacó.

Zelenski sostuvo que Ucrania «no ha sido ignorada» en Davos, porque siempre hay diferentes temas y retos en el Foro, pero «olvidándote de la guerra no resuelves el problema», dijo en referencia a otros desafíos como Groenlandia o Irán.

Por otra parte, Trump dijo a los reporteros que en su encuentro con el líder ucraniano no habían abordado la cuestión de su Junta de Paz, que se constituyó este jueves oficialmente en Davos y a la que Zelenski había dado a entender que no se sumaría ya que también ha sido invitado Putin.

Zelenski explicó que Kiev «estará en esta Junta una vez acabe esta guerra», porque en ella hay enemigos como Rusia y Bielorrusia, que apoya a Moscú en la guerra contra Ucrania. EFE

cph-ep-cae/fpa

(foto) (vídeo)