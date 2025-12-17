Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y los quiere de vuelta

Washington, 17 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

«Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente», declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

«Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta», insistió.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario intensificó la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, tras incautar la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscar el crudo que transportaba.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como «el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense».

Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente a al menos 95 tripulantes.

Trump ha prometido iniciar «pronto» ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país. EFE

