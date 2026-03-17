Trump dice que ya no necesita el apoyo de la OTAN en Ormuz tras el rechazo de los aliados

1 minuto

Washington, 17 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

«Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!», declaró en la plataforma Truth Social. EFE

er/lss