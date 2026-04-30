Trump elogia a Carlos III como «el más grande de los reyes» al concluir visita de Estado

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El presidente Donald Trump calificó el jueves a Carlos III como el «el más grande de los reyes» al despedirlo en la Casa Blanca, y afirmó que Estados Unidos necesitaba más personas como el monarca británico.

Más tarde, Carlos y Camila visitaron el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, para rendir homenaje a los soldados estadounidenses muertos en combate, antes de reunirse con indígenas estadounidenses en un parque nacional.

La despedida formal entre Trump y los monarcas puso fin a una maratón diplomática de cuatro días de Carlos y la reina Camila en Estados Unidos destinada a aliviar las tensiones transatlánticas por la guerra en Irán.

«Es un gran rey, el más grande de los reyes, en mi opinión», dijo Trump a los periodistas mientras Carlos III y su esposa llegaban al Pórtico Sur de la Casa Blanca para la breve ceremonia.

Minutos después, cuando la pareja real se marchaba tras unos apretones de manos y algo más de conversación, Trump añadió: «Grandes personas. Necesitamos más gente así en nuestro país».

El mandatario, de 79 años, ha bromeado con frecuencia sobre convertirse él mismo en rey, y sus críticos lo acusan de actuar como tal al desmantelar límites al poder presidencial.

La evidente fascinación del presidente por la monarquía resulta especialmente chocante dado que Estados Unidos celebra este año el 250º aniversario de la independencia del imperio británico, y de los antepasados de Carlos.

La visita de Estado de Carlos III estaba oficialmente destinada a conmemorar la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido en el año del aniversario, pero ha terminado siendo más bien un intento de rescatar la llamada «relación especial» entre ambos países.

Trump ha criticado duramente al primer ministro británico, Keir Starmer, por su oposición a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El rey y la reina partirán luego hacia el territorio insular británico de Bermudas, en el Atlántico.

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