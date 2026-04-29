Trump elogia al rey Carlos III: «logró que los demócratas se pusieran de pie»

1 minuto

Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo: «que los demócratas se pusieran de pie».

«No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso», dijo el mandatario republicano al monarca británico durante la cena de Estado, en referencia al recibimiento positivo que obtuvo su discurso ante el Congreso por parte de ambos partidos. EFE

dte/eav

(foto)