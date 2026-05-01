Trump endurece las sanciones contra Cuba con bloqueo de activos y veto de entrada a EEUU

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Miami (EE.UU.), 1 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó este viernes las sanciones contra el Gobierno de Cuba, que van dirigidas contra cualquier persona «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

«Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (…) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», indicó Trump en su última orden ejecutiva.

«No solo están diseñadas para perjudicar a los Estados Unidos, sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», agregó.

Las nuevas sanciones van dirigidas a los pilares de la economía cubana, con especial incidencia en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva, cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

Además, la Casa Blanca advirtió que si un banco de otro país facilita una «transacción significativa» para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares.

Esta decisión supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel.

Las sanciones también suspenden la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Estas sanciones entran en vigor de inmediato «debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente», que según la Administración Trump permitiría sortearlas en caso de que existiera una notificación previa.

La orden ejecutiva despertó la alegría de varios congresistas estadounidenses de origen cubano en Florida, entre ellos los republicanos Carlos A. Giménez y María Elvira Salazar.

«Elogio a la Administración Trump por tomar medidas decisivas y ampliar las sanciones contra esta dictadura. La era de la política de apaciguamiento ha terminado; no permitiremos que un régimen alineado con nuestros enemigos opere a solo 90 millas de nuestras costas», dijo Salazar en la red social X.

Por su parte, Giménez indicó que el régimen cubano «debe entender que si sigue operando de mala fe, vendrán consecuencias mucho más severas».

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado desde el pasado enero la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero, mientras Trump ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla. EFE

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