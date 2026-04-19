Trump envía delegación a Pakistán para diálogo con Irán, que sigue sin confirmar si irá

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que enviará negociadores a Pakistán para reactivar el diálogo con Irán apenas unos días antes de que expire la tregua de dos semanas, aunque Teherán aún no anunció si participará.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que ya había encabezado la delegación en Islamabad el 11 de abril para un diálogo sin precedentes pero fallido, volverá a estar acompañado por los dos emisarios habituales de Washington: Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Al anunciar que llegarán el lunes por la tarde a Pakistán, Trump afirmó en su plataforma Truth Social que estaba ofreciendo a Irán un «acuerdo razonable» y advirtió que, en caso de rechazo, «Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán».

«Si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años», dijo. «¡SE ACABÓ HACERSE EL BUENO!».

Con carreteras cerradas, alambradas y barricadas, la capital paquistaní reforzó visiblemente la seguridad el domingo. Periodistas de la AFP vieron guardias armados y puestos de control en particular cerca del hotel Serena, donde se celebró la última ronda de conversaciones.

– «No hay perspectivas claras»-

Las autoridades en Irán aún no han decidido participar, informaron medios locales, que señalan el levantamiento del bloqueo naval estadounidense como condición previa. «No hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas», indicó la agencia oficial Irna.

Un acuerdo está lejos, advirtió el poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe del equipo negociador, al mencionar «numerosas divergencias».

En Teherán, bajo una lluvia persistente, los habitantes soportaban enormes atascos de tráfico, señal de cierto retorno a la normalidad. Pero la preocupación está presente y la incertidumbre domina el día a día.

La desconfianza hacia Washington es fuerte en Irán, blanco de bombardeos israelo-estadounidenses en junio de 2025 y luego del 28 de febrero al 8 de abril.

Trump justificó la ofensiva argumentando que Irán estaba próximo a fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente, ya que asegura que su programa nuclear tiene fines civiles.

La guerra ha incendiado Oriente Medio, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha perturbado gravemente la economía mundial.

– ¿»Artimaña diplomática»? –

Si bien los bombardeos cesaron desde que rige la tregua, el bloqueo persiste en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio mundial de hidrocarburos.

Teherán declaró el sábado que retomaba «el estricto control» de la vía marítima después de haber anunciado el viernes su reapertura, lo que había desatado euforia en los mercados mundiales.

Poco después, al menos tres buques comerciales que intentaban atravesar el estrecho fueron objeto de disparos.

Estos ataques son «una violación total del alto el fuego», protestó Trump, mientras que la cancillería iraní culpó a su vez a Washington por el bloqueo de sus puertos, el cual, dijo, equivale a «un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad».

El tráfico por el estrecho de Ormuz se redujo a cero el domingo, según el sitio Marine Traffic.

Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la universidad estadounidense Johns Hopkins, señaló que Irán pensaba, al reabrir el estrecho el viernes, que «Estados Unidos respondería levantando el bloqueo».

Pero su mantenimiento «no hizo más que alimentar la sospecha de Irán» de que las conversaciones de Islamabad «no son más que una artimaña diplomática antes de otro ataque militar», añadió en X.

Máxime cuando las posiciones siguen muy alejadas, en particular en el capítulo nuclear, corazón del conflicto.

Según Trump, Irán aceptó entregar su uranio altamente enriquecido, algo que Teherán negó.

«¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?», declaró el domingo el presidente Masud Pezeshkian, citado por la agencia Isna.

– «Toda su fuerza» –

En Líbano, el otro frente de la guerra, la situación sigue siendo muy inestable a pesar de un alto el fuego de 10 días que entró en vigor el viernes entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, y que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

El ejército israelí ha recibido instrucciones de utilizar «toda su fuerza» si las tropas se enfrentan a «cualquier tipo de amenaza», según el ministro de Defensa, Israel Katz.

Katz ha afirmado en varias ocasiones que Israel derribaría casas a lo largo de la frontera con vistas a establecer una «zona de seguridad» y, de hecho, las destrucciones continúan en localidades fronterizas, según la Agencia Nacional de Información libanesa (ANI).

«No sabemos qué va a suceder, no sé si debo reparar mi negocio o si los bombardeos van a reanudarse», comentó Ali Assi, en su tienda de ropa en Nabatieh (sur).

En Líbano, deja ya cerca de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

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