Trump espera viajar a China dentro de «cinco o seis semanas»

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que esperaba viajar a China en algo más de un mes, después de haber aplazado su visita debido a su guerra con Irán.

«Tenemos una relación de trabajo muy buena con China, así que iremos dentro de unas cinco o seis semanas», dijo Trump a los periodistas.

Trump declaró el domingo al Financial Times que podía posponer su viaje si China no ayudaba a desbloquear el estrecho de Ormuz.

El lunes dijo que pidió a Pekín un aplazamiento «de un mes, más o menos», pero alegando esta vez que debía permanecer en Estados Unidos a causa de la guerra en curso en Oriente Medio.

China replicó el martes que «tomaba nota» de las aclaraciones aportadas, según ella, por Estados Unidos, y que se mantendría en contacto con la administración estadounidense sobre esta visita.

Los preparativos para este viaje llevan meses en marcha; el objetivo es que Donald Trump se reúna con su homólogo Xi Jinping y quizá logre desactivar de forma duradera la guerra comercial entre las mayores potencias mundiales.

Pero el conflicto en Oriente Medio trastoca tanto la agenda como la relación entre los dos gobiernos.

China, gran consumidora de petróleo iraní, «debería darnos las gracias» por haber lanzado la ofensiva, declaró el lunes Trump, que presenta la operación israelo-estadounidense como una garantía de seguridad futura para el mundo entero.

El presidente estadounidense ha presionado a sus aliados, pero también a China, para que lo ayuden a restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán y clave para el tránsito petrolero mundial.

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