Trump firma un decreto para aumentar las importaciones de carne de res argentina

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que permite el aumento de importaciones de carne de res argentina a Estados Unidos, una medida destinada a combatir el alza de los precios de este alimento clave de la canasta de productos.

El sector agropecuario estadounidense ha acogido con desconfianza las diversas declaraciones de Trump en favor de aumentar la entrada de carne argentina en los últimos meses.

La orden del viernes eleva a 80.000 toneladas métricas la cuota de carne de res permitida en Estados Unidos bajo un trato arancelario preferencial.

Esto se aplica a recortes magros de carne de res, que se mezclan con recortes más grasos para elaborar productos de carne picada como las hamburguesas, añadió el documento.

El objetivo es aumentar el suministro de carne picada para los consumidores estadounidenses.

Las cuotas serán distribuidas a lo largo de 2026.

El decreto presidencial señala que los costos han venido aumentando por diversas razones, como la sequía y la disminución de importaciones desde México debido a una plaga que afecta sus rebaños.

Los precios de la carne de res y de ternera subieron un 16,4% respecto al año anterior en diciembre de 2025, según datos del gobierno, y se prevé que sigan aumentando, ya que el tamaño de los rebaños de reses se mantiene en su nivel más bajo en décadas.

El costo de la carne picada también subió a un promedio de alrededor de 6,70 dólares por libra en diciembre (1 libra = 0,45 kg), el más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a registrar esos costos.

Todo esto se ha sumado a las presiones presupuestarias que enfrentan los hogares estadounidenses, consideradas un factor de riesgo para el Partido Republicano.

Trump advirtió en noviembre que había pedido al Departamento de Justicia que investigara a la industria empacadora por los altos precios de la carne de res.

