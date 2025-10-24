Trump insiste en que Canadá busca «influir ilegalmente» en caso de aranceles en el Supremo

2 minutos

Washington, 24 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este viernes en que Canadá busca «influir ilegalmente» en el caso que su Administración llevó ante el Tribunal Supremo estadounidense sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el mandatario, que horas antes anunció la suspensión del diálogo comercial con Ottawa.

Trump repitió sus acusaciones de la víspera contra el Gobierno canadiense, basado en un anuncio televisivo «fraudulento» promovido por el gobierno conservador de Ontario con palabras del expresidente republicano Ronald Reagan (1981-1989) en contra de los gravámenes, algo que según Trump estaba sacado fuera de contexto.

«Canadá hizo trampa y los descubrieron. (…) Canadá intenta influir ilegalmente en el Tribunal Supremo de EE.UU. en una de las sentencias más importantes en la historia de nuestro país», escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que Reagan «en realidad amaba los aranceles para nuestro país y su seguridad nacional».

«Canadá ha evadido los aranceles durante mucho tiempo, cobrando a nuestros agricultores hasta un 400 %. Ahora, ni ellos ni otros países pueden seguir aprovechándose de EE.UU.», advirtió.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EE.UU., pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde que Trump emprendió una guerra comercial contra los aliados comerciales de Washington y expresara su deseo de anexar a su vecino del norte, tras su regreso al poder el pasado enero.

En septiembre pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de la mayor parte de los aranceles impuestos por Trump, una causa que el propio mandatario considera vital para poder mantener en vigor su subida de aranceles y sacar adelante su programa económico.

El Supremo tiene previsto escuchar argumentaciones a principios de noviembre sobre si el gobierno de Trump puede usar poderes económicos de emergencia para imponer el mayor aumento arancelario de la historia reciente del país. EFE

ygg/jmr/fpa