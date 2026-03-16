Trump llama a sus aliados a defender el paso de petróleo por Ormuz

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Donald Trump arremetió contra algunos países por la falta de compromiso con su llamado a proteger los petroleros en el estrecho de Ormuz en plena guerra, después de que las potencias europeas descartaran una misión de la OTAN para reabrir esta vía bloqueada por Irán.

Más de dos semanas después del inicio de la guerra, que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentan las preocupaciones por las consecuencias del conflicto para la economía global.

Trump, quien pidió a su par chino Xi Jinping retrasar un encuentro previsto entre ambos, criticó a algunos países por la tibia respuesta a su llamado para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, una vía por donde transita un 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas licuado.

«Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse», declaró este lunes el presidente estadounidense, que animó a «las demás naciones» a implicarse «rápidamente y con gran entusiasmo».

En Europa, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó más temprano que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán «no tiene nada que ver con la OTAN».

«La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN», señaló.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron este lunes en Bruselas para abordar una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para contribuir a reabrir Ormuz.

Al término del encuentro, la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, reconoció que «por el momento no hay disposición para cambiar el mandato» de la misión.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en «un plan colectivo viable» para reabrir el estrecho de Ormuz, pero puntualizó que «no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN». Japón y Australia tampoco prevén despliegues.

– Irán llevará la guerra «tan lejos como sea necesario» –

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que el país está preparado «para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario».

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Un ataque con drones causó el lunes un incendio en el importante campo petrolífero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron las autoridades.

Los precios del crudo se han disparado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero hay excepciones y un petrolero paquistaní lo cruzó el domingo, según los datos de MarineTraffic.

– «Estrategia de caos regional» –

El objetivo de los iraníes «no es ganar, sino resistir, es decir, hacer que los estadounidenses paguen un precio desorbitado», explicó a AFP David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum de París.

Según él «han adoptado una estrategia de caos regional calculada con medios de bajo coste, en particular drones de combate».

Irán sigue lanzando ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países vecinos del Golfo, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras.

Un dron provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto de Dubái, un misil mató a un civil cuando viajaba en su coche en Abu Dabi, y otro dron provocó un incendio en una zona que alberga infraestructura petrolera en el emirato oriental de Fuyaira.

«Han sido unas semanas difíciles, escuchando explosiones con regularidad», contó a AFP un testigo en el aeropuerto de Dubái.

Las explosiones alcanzaron asimismo la capital de Irak, donde estalló un incendio en un hotel de Bagdad tras un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos.

– «Tuve que separarme de mi familia» –

En otro frente, Israel lanzó «operaciones terrestres limitadas» contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano, «con el objetivo de mejorar el área de defensa avanzada».

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el primer día de los ataques.

Hezbolá afirmó este lunes haber atacado a tropas y vehículos israelíes en al menos tres ciudades fronterizas en el sur de Líbano.

Los bombardeos israelíes mataron a 886 personas desde ese día y provocaron más de un millón de desplazados.

Muchas personas que huyeron los combates encuentran dificultades para alojarse por el miedo de hoteleros y propietarios de viviendas que temen que sus huéspedes puedan ser objetivos de Israel.

«Pregunté a todo el mundo y en todas partes por apartamentos», dijo Husein Faqih a AFP. «O bien se negaban a alquilárnoslos o pedían precios exorbitantes».

«Al final tuve que separarme de mi familia y enviarlos a vivir con mi hijo en su pequeña habitación» cerca de su universidad, en el norte de Beirut.

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