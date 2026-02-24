Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

3 minutos

Nueva York, 24 feb (EFE).- La Administración de Donald Trump logró este martes que el Tribunal de Apelaciones federal rechazara suspender temporalmente la implementación de un acuerdo entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Rentas Internas (IRS), que permite compartir determinados datos de contribuyentes en el marco de la política migratoria del Gobierno.

El acuerdo entre el IRS y el DHS contempla que la información pueda ser solicitada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ayudar en investigaciones y acciones de inmigración, algo que, según los críticos, debilita la confidencialidad tradicionalmente garantizada a los contribuyentes.

Organizaciones proinmigrantes, entre ellas Centro de Trabajadores Unidos, habían presentando una demanda argumentando que el acuerdo entre el IRS y el DHS para compartir datos de contribuyentes viola la protección de confidencialidad de datos fiscales.

Con su decisión de hoy, el tribunal respalda parcialmente un fallo emitido en mayo de 2025 por un tribunal federal del Distrito de Columbia, que determinó que el Memorando de Entendimiento entre ambas agencias no vulnera las disposiciones del Código de Impuestos Internos que restringen la divulgación de información fiscal.

Otros dos tribunales habían fallado previamente (en noviembre de 2025 y a principios de este mes) a favor de los demandantes, por lo que el Gobierno recurrió ante la corte de apelaciones, que este martes dio a conocer su resolución.

El dictamen deja abierta la posibilidad de que el IRS comparta con el DHS direcciones y números de teléfono en determinadas circunstancias.

La demanda fue presentada por varios grupos proinmigrantes. Según los registros judiciales, el DHS había solicitado en 2025 las direcciones de 1,2 millones de personas, y la agencia tributaria compartió finalmente los datos de cerca de 47.000 contribuyentes.

Los demandantes alegaron que el IRS actuó de manera arbitraria al modificar su postura previa de no compartir ciertos datos, un argumento que el tribunal rechazó.

«El punto simple y decisivo aquí es que la sección 6103(i)(2) autoriza al IRS a divulgar información de direcciones a determinados funcionarios del Gobierno para su uso en investigaciones penales no tributarias y únicamente en respuesta a una solicitud válida», escribió el juez Harry T. Edwards en el fallo.

«Consideramos que es poco probable que los apelantes tengan éxito en su alegación de actuación arbitraria y caprichosa», añadió el magistrado.

En abril de 2025, el IRS alcanzó un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para intercambiar datos confidenciales de contribuyentes con el objetivo de localizar a inmigrantes indocumentados, dentro del plan de deportaciones masivas impulsado por la Administración Trump. EFE

rh/jco/cpy