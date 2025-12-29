Trump mantiene una llamada «positiva» con Putin tras su reunión con Zelenski

Washington, 29 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una llamada «positiva» y «productiva» con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al día siguiente de reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la Casa Blanca.

«Muy buena conversación esta mañana. Esperé hasta esta mañana porque era bastante tarde en Rusia cuando terminamos. Hablamos a las ocho de la mañana (hora local). Fue una conversación muy productiva. Tenemos algunos asuntos muy espinosos, como se puede imaginar», precisó Trump horas más tarde.

Según Trump, las negociaciones «están funcionando»: «Tenemos un par de cuestiones que esperamos resolver y, si las resolvemos, habrá paz. Habrá Ucrania», dijo a la prensa antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Mar-a-Lago, en Florida.

Este es el segundo contacto telefónico que mantienen Trump y Putin en las últimas 24 horas. El estadounidense y el ruso tuvieron una «buena y muy productiva» conversación antes de la reunión con el ucraniano.

El encuentro entre ambos mandatarios llegó después de que Zelenski sostuviera una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas «nuevas ideas» sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania.

Trump recibió este domingo al presidente ucraniano en su residencia de Florida, donde se encuentra pasando las fiestas navideñas, para seguir avanzando en un acuerdo que ponga fin a la guerra de Ucrania, que ya se prolonga casi cuatro años.

Tras más de tres horas reunidos, Trump y Zelenski explicaron que lograron avances, aunque no lograron cerrar ningún pacto porque hay «cuestiones espinosas» aún por resolver.

Según dijeron, más de «95 %» de los 20 puntos del plan de paz están resueltos, pero algunas cuestiones como el futuro de la región del Donbás o un posible alto el fuego están retrasando el acuerdo.

El plan de paz de 20 puntos, que que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

Ambos líderes avanzaron que Rusia y Ucrania acordaron crear «grupos de trabajo» compuestos por los principales colaboradores de Trump para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania «en las próximas semanas», pero no especificaron detalles de los encuentros.

Pese a las comunicaciones positivas de Trump, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes que las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias de Putin y aseguró que «reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia» tras el incidente.

El líder ucraniano, por su parte, negó que el incidente se haya producido. EFE

