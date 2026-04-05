Trump no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si no se llega a un acuerdo

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Los Ángeles (EE.UU.), 5 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta el despliegue de tropas terrestres en Irán si ese país no llega a un acuerdo y reabre el estrecho de Ormuz, según dijo este domingo el mandatario estadounidense en una entrevista con The Hill.

Al ser preguntado si descarta el envío de tropas terrestres a Irán, el presidente estadounidense contestó con un rotundo «No».

Trump ha presionado este domingo a Teherán para llegar a un acuerdo antes del plazo concedido o atacará la infraestructura de ese país.

“La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo… Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo”, indicó Trump al medio, replicando un mensaje que había dado antes a otros periodistas.

El mandatario estadounidense inició el domingo amenazando de nuevo a Irán con desatar «el infierno» si no reabren el estrecho de Ormuz antes de este martes.

Trump ha ido extendiendo su ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

«El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!», escribió Trump en su red social Truth Social.

Trump comentó a The Hill que ningún objetivo de infraestructura quedaría fuera de la estrategia de ataque si Estados Unidos e Irán no logran llegar a un acuerdo.

Por su parte, la misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe «ahora».

«Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán», declaró la misión en la red social X. EFE

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