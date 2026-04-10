Trump pidió copia del último retrato de Isabel II para ponerlo en Mar-a-Lago, dice autor

3 minutos

Londres, 10 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admiraba profundamente a Isabel II (1926-2022) hasta el punto que pidió expresamente una copia del último retrato que se le hizo a la reina, que ahora cuelga en la sala principal de la mansión de Mar-a-Lago, dijo este viernes el escritor británico Robert Hardman.

El autor acaba de publicar su libro ‘Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story’ (Isabel II: En privado. En público. La historia desde dentro), en el que narra detalles y anécdotas de los setenta años de la reina como jefa de Estado.

En un encuentro hoy con la prensa extranjera acreditada en Londres, Hardman explicó que escribió el libro porque Isabel II es aún una figura «infinitamente fascinante» y se dio cuenta que, si bien ya él había publicado otros sobre la reina, siempre hay material nuevo y gente dispuesta hablar de su experiencia con la fallecida reina.

Entre ellos el mismo Trump, que en el salón principal de su casa de Palm Beach (Florida) cuelga un retrato de Isabel II, lo que refleja «su gran admiración por ella», contó. El retrato original permanece en el castillo de Windsor.

«Fui a Mar-a-Lago hace unos meses y pasé bastante tiempo allí; fue una experiencia extraordinaria», relató el escritor.

Trump tiene este último retrato, «es un cuadro pequeño. Es obra de la artista británico-polaca Barbara Hamilton», para quien la reina posó en la primavera de 2022, pocos meses antes de morir.

Cuando Hardman estuvo en Mar-a-Lago para ver a Trump, éste acababa de recibir el cuadro.

«Le preocupaba mucho dónde iba a colocarla, porque sentía que sería una falta de respeto colgarla en la pared junto a otros cuadros, incluyendo sus propios retratos, de los cuales hay más de uno o dos en Mar-a-Lago, así que finalmente decidió colgarla en el comedor», dijo.

El autor explicó que, cuando empezó a escribir este libro, varias personas le dijeron que no había ya nada que añadir de Isabel II.

«Pero lo que pasa con Isabel II es que es infinitamente fascinante. Constantemente aparece material nuevo, nuevos documentos, nuevas voces. Me di cuenta de que algunas personas importantes, que normalmente no suelen recibir a periodistas, se sientan encantadas a hablar de Isabel II por el respeto que le tienen», añadió.

«Hablé con mucha gente y encontré mucho material nuevo, de diferentes ámbitos de su vida. Y obviamente, todos tendemos a centrarnos en el presente, en los dramas actuales, en las polémicas y en el regreso del (Príncipe) Enrique y Meghan (duquesa de Sussex). Pero hay material nuevo que se remonta a su infancia y a sus primeros años. Y como dije, ella sigue siendo infinitamente fascinante», subrayó.

El próximo 21 de abril se cumplirá el centenario del nacimiento de Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022 en el castillo escocés de Balmoral a los 96 años. Con motivo de su nacimiento, la Galería del Rey, junto al palacio de Buckingham, en Londes, ha abierto al público una exposición con más de 200 piezas del vestuario de la soberana. EFE

vg/ajs

(foto)