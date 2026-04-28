Trump pondrá su foto en los pasaportes estadounidenses

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La foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos, en una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia que se celebra este año, confirmó el Departamento de Estado el martes.

Un artículo de Fox News, compartido por un portavoz del Departamento de Estado, mostró una imagen de Trump en el pasaporte superpuesta sobre la Declaración de Independencia, con su firma debajo.

«Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir una cantidad limitada de pasaportes estadounidenses especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Hay pocos precedentes modernos en el mundo, y menos aún en una democracia, de fotos de líderes en ejercicio que aparecen en los pasaportes, ya que la mayoría de los países prefieren representar imágenes históricas o de la naturaleza.

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

Desde que regresó al cargo en 2025, varios edificios gubernamentales en Washington han colocado pancartas con la imagen de Trump, que también impuso su nombre al Centro Kennedy de artes escénicas y al desmantelado Instituto de la Paz de Estados Unidos.

El mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billete de dólar, en otro hecho sin precedentes.

El artículo de Fox News decía que los pasaportes con temática de Trump solo se expedirían en Washington y que dejarían de emitirse cuando se agotara su disponibilidad.

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