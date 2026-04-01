Trump rendirá este miércoles una «importante actualización» sobre la guerra en Irán

1 minuto

Washington, 31 mar (EFE).- La Casa Blanca informó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una «importante actualización» sobre la guerra en Irán a las 9:00 hora local (01:00 GMT) del miércoles.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, adelantó el anuncio en su cuenta oficial de X diciendo que el mandatario dará esta actualización por medio de un mensaje que será difundido en los canales oficiales.

El mensaje de Trump llegará luego de haber asegurado hoy que sus objetivos en Irán están cumplidos y que en un plazo de dos a tres semanas espera una retirada de Irán.

Además, el republicano dijo que con la operación Furia Épica lograron destruir las capacidades militares de Teherán a un punto que les tomará de 15 a 20 años recuperarse.

Trump señaló que tras su próxima retirada de Oriente Medio dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países interesados en el tránsito de petróleo en la zona y mencionó directamente a Francia y China.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido por más de cinco semanas y ha provocado una subida generalizada del petróleo, incertidumbre sobre los objetivos y alcances de las operaciones militares en la zona y que ha dejado más de 3.900 víctimas según organizaciones de derechos humanos. EFE

dte/seo