Trump reprocha a una periodista de la CNN que informe de su llegada a la ONU

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes a una reportera de la cadena CNN que no debería estar cubriendo su llegada a la Asamblea General de la ONU, en medio del veto que mantiene contra esa cadena de noticias.

«Dijiste que no ibas a cubrirme. No deberías estar cubriéndome», le dijo Trump a la periodista Kaitlan Collins, uno de los rostros más destacados de CNN, a su llegada a la sede de Naciones Unidas junto a la primera dama, Melania Trump.

Trump ha incrementado su ofensiva contra la prensa al vetar desde el viernes el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS NOW y al periódico Politico, a los que acusa de difundir «noticias falsas», una medida que ha generado un rechazo unánime en el mundo del periodismo.

El veto a CNN ha puesto en riesgo la cobertura audiovisual del mandatario durante su viaje a Nueva York, ya que la cadena era la encargada de acompañarlo y distribuir sus imágenes al resto de medios durante sus desplazamientos esta semana, pero la Casa Blanca la expulsó del dispositivo de cobertura.

Desde hace décadas las principales cadenas de televisión estadounidenses mantienen un sistema rotatorio, conocido en inglés como «pool», mediante el cual una de ellas acompaña al presidente en sus desplazamientos y distribuye las imágenes al resto de medios.

En rechazo al veto contra CNN, el resto de las grandes cadenas -Fox News, CBS, ABC y NBC- anunciaron que suspenderían sus tareas de «pool» hasta que se levante la prohibición.

Los medios afectados por el veto presentaron además una demanda contra la Administración de Trump por considerar que viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. EFE

er/jgb