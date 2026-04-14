Trump retira a Troy Edgar para embajador de El Salvador y lo regresa a Seguridad Nacional

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Washington, 14 abr (EFE).- La Casa Blanca retiró la nominación de Troy Edgar para embajador de Estados Unidos en El Salvador, luego de haber sido anunciado para el cargo en diciembre pasado, y volverá a su antiguo puesto como subsecretario de Seguridad Nacional.

La decisión del presidente, Donald Trump, de cambiar a Edgar como representante de la diplomacia estadounidense en San Salvador fue comunicada el lunes al Senado, cámara encargada de ratificar a los embajadores.

De acuerdo a un reporte del medio especializado Político, Edgar, quien se desempeñó como ‘número dos’ del Departamento de Seguridad bajo la dirección de Kristi Noem, cesada en marzo, regresó a su antigua posición pero ahora bajo el mando del nuevo titular, Markwayne Mullin.

Edgar también fue el director financiero del departamento durante los últimos meses de 2020 en el primer mandato de Trump, donde asumió la responsabilidad de administrar los fondos para el muro fronterizo con México y otros programas migratorios.

Con el retiro de la nominación de Edgar queda vacante la representación diplomática en el país centroamericano, donde William Duncan concluyó su misión como embajador en 2025 y actualmente la delegación está bajo el mando interino de Naomi Fellows, quien asumió como encargada de negocios en agosto pasado.

El Salvador, bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, es uno de los principales socios de la Administración de Trump en Latinoamérica, con una relación centrada en materia de seguridad y migración. EFE

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