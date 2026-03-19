Trump sí sabía que Israel atacaría el campo de gas en Irán, según medios

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí sabía que Israel planeaba atacar las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, informaron este jueves medios estadounidenses.

Pese a que Trump afirmó en su red social Truth que Estados Unidos «no sabía nada sobre este ataque en particular», él mismo había hablado sobre los planes israelíes de atacarlo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de acuerdo con el diario digital Axios, que cita fuentes oficiales de los dos países.

Dos fuentes israelíes aseguraron también a la cadena de televisión CNN que el ataque israelí había sido previamente coordinado con Estados Unidos.

Todo apunta a que Trump alegó desconocer el ataque para apaciguar a Catar, que no había sido avisado con antelación de lo que ocurriría y que, después de que el proyectil israelí impactara este miércoles sobre el enorme campo de gas, contactó a la Casa Blanca y al Pentágono para pedir explicaciones, según Axios.

Los cataríes exigieron saber si Estados Unidos sabía con antelación que se iba a producir el ataque, y el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff tuvo varias conversaciones con funcionarios del país para coordinar una llamada urgente entre Trump y el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, agrega ese medio.

A continuación, Trump emitió su mensaje en Truth Social, en el que aseguró que Estados Unidos no estaba al tanto del ataque de Israel y que Catar «no estuvo implicado en él de ninguna manera y en ningún sentido, y no tenía ni idea de que iba a ocurrir».

Como represalia por el ataque, Irán atacó el miércoles la refinería catarí de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, algo que Trump tildó de «injusto e injustificado», y garantizó que Israel no volverá a atacar el campo de Pars Sur a no ser que continúen los ataques contra Catar, como ocurrió la madrugada de este jueves.

Si hay más ataques a las refinerías de Catar, «Estados Unidos, con o sin la ayuda o consentimiento de Israel, hará volar por los aires completamente el campo de gas Pars Sur, con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto antes», agregó el mandatario estadounidense.

El objetivo del ataque israelí al campo de gas iraní era presionar a Teherán para que deje de bloquear el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, de acuerdo con las fuentes de Israel citadas por Axios. EFE

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