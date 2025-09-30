The Swiss voice in the world since 1935
Trump se burla de líder demócrata con un video de IA que lo caricaturiza como mexicano

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, mediante un video generado con inteligencia artificial (IA) en el que este aparece con un bigote y un sombrero mexicano.

El republicano difundió el video en su cuenta de Truth Social mientras continúan estancadas las negociaciones con los demócratas para lograr un pacto que extienda el presupuesto y evite el cierre del Gobierno, previsto para este miércoles por falta de fondos.

El clip altera una rueda de prensa ofrecida el lunes en la Casa Blanca por Jeffries y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, tras una reunión con Trump que concluyó sin acuerdo.

En la grabación, Jeffries aparece con un sombrero y un bigote superpuestos digitalmente, mientras que las palabras de Schumer fueron modificadas para afirmar que los demócratas son “trozos de mierda woke (progresista)”.

Con música folclórica mexicana de fondo, Schumer sostiene en el video que “nadie quiere votar” por su partido y que, por ello, los demócratas buscan otorgar “atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales” para ganar nuevos votantes.

Jeffries respondió a Trump en la red X asegurando que “el racismo no lo llevará a ninguna parte” y le exigió “cancelar los recortes, bajar el costo de vida y salvar la sanidad”. Añadió además: “No nos vamos a rendir”.

Por su parte, Schumer replicó: “Si usted cree que el cierre de Gobierno es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabe negociar. Solo sabe hacer berrinches”. EFE

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
