Turning Point, el altavoz del ultraconservadurismo entre los jóvenes fundado por Kirk

3 minutos

Redacción Internacional, 11 sep (EFE).- Turning Point, la organización fundada por el activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado de un disparo el miércoles, se autodefine como una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es promover entre los estudiantes los principios de la libertad, el mercado libre y un gobierno con poderes limitados.

Kirk la creó en 2012, con apenas 18 años, y desde entonces, según señala su web, el movimiento ha tenido como meta «construir la red de activismo de base conservadora más organizada, activa y poderosa en escuelas secundarias y universidades» de todo Estados Unidos.

Turning Point dice tener presencia en más de 3.500 campus y emplea a unas 450 personas, lo que según su propia definición la convierte en la organización juvenil más grande y de mayor crecimiento del país.

Cada semestre, según añade, Kirk se embarcaba en una gira nacional por distintos campus para «desafiar el statu quo e impulsar el libre pensamiento», algo que en su opinión a menudo se descuida en los campus universitarios.

El evento en la Universidad Utah Valley en el que recibió el disparo era la primera parada de la gira ‘The American Comeback Tour’.

El activista, amigo personal del vicepresidente, JD Vance, y aliado del mandatario, Donald Trump, falleció de un tiro en el cuello en dicho acto al aire libre. Las autoridades creen que el ataque fue intencionado.

Entre las finalidades de Turning Point estaba la de crear un «ambiente de comunidad» entre la juventud, proporcionando un espacio «para que los jóvenes se den cuenta de que no están solos en sus valores conservadores, sino que, por el contrario, cuentan con un ejército de compañeros con ideas afines».

Para tal fin acude no solo a las universidades del país, sino que también organiza festivales y conferencias con destacadas voces conservadoras, siempre con la idea de «preservar los derechos a la vida y a la libertad».

Vance consideró este jueves en X que Kirk fue una figura clave para la Administración republicana, ayudándoles no solo a impulsar la base de votantes en periodo electoral, sino también a dotar de gente al Ejecutivo.

Las cifras de la organización apuntan que unos 250.000 estudiantes son miembros de ese movimiento. Pódcast como ‘The Charlie Kirk Show’ contribuyeron a difundir sus ideas.

Su nombre en inglés puede traducirse como ‘Punto de inflexión’ y según la organización sin ánimo de lucro ProPublica, en 2024 Turning Point ingresó 85 millones de dólares.

«Estoy convencido de que el trabajo de Turning Point y de Charlie Kirk recuperará el futuro de Estados Unidos», había dicho de ellos Donald Trump Jr., hijo mayor del mandatario estadounidense, y al que, según Vance, Kirk consideraba como alguien «extremadamente inteligente» e «incomprendido» como su padre. EFE

