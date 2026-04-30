Turquía califica de piratería el abordaje israelí a la flotilla humanitaria rumbo a Gaza

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Ankara, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Turquía ha calificado este jueves de «piratería» la interceptación por parte de la armada israelí de varios barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo impuesto a la Franja.

«El ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flota Global Sumud, formada para entregar ayuda humanitaria a Gaza, constituye un acto de piratería», declaró el Ministerio en un comunicado, en el que pidió a la comunidad internacional que actúe contra lo que considera es una acción ilegal.

En esa nota, Turquía denuncia que la «la agresión de Israel también vulnera el principio de libertad de navegación en alta mar».

Además, Exteriores turco que está estudiando la situación de los ciudadanos turcos y de otros países a bordo de la flota, y que el ministro turco, Hakan Fidan, ha discutido el asunto con su homólogo español, José Manuel Albares.

Israel confirmó hoy la detención de 175 activistas y calificó a esta flota como «espectáculo mediático».

La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves que las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 barcos, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva y ante una tormenta inminente.

«Todo ocurrió de repente; nos pillaron desprevenidos. Los drones empezaron a volar a baja altura, las luces empezaron a parpadear. Buques de guerra bloqueaban nuestro camino», ha narrado el abordaje el periodista turco Ummu Gulsum Durmus, a bordo de la flota, a la emisora CNN Turk.EFE

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