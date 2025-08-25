The Swiss voice in the world since 1935

Turquía controla el 65 % del mercado global de exportación de drones, según Baykar

Ankara, 25 ago(EFE).- Turquía controla actualmente el 65 % de las exportaciones mundiales de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés), según ha asegurado este lunes Selçuk Bayraktar, presidente de la empresa turca de equipamiento militar Baykar.

Turquía posee «el 65 % del mercado global de exportación de UAV», dijo Bayraktar a un grupo de periodistas a bordo del buque TCG Anadolu, el primer dron y portaaviones de la Armada turca, informó la agencia turca Anadolu.

Añadió que solo su empresa «representa el 60 % de esa cifra, con el 90 % de sus ingresos provenientes de exportaciones”.

Las declaraciones tuvieron lugar durante un desfile de barcos de la Armada turca en el estrecho del Bósforo realizado la víspera, domingo, en el marco de las celebraciones del ‘Día de la Victoria’, festividad con la que Turquía conmemora su victoria sobre Grecia en la batalla de Dumlupinar, el 30 de agosto de 1922.

“Hemos exportado drones a 37 países», afirmó Bayraktar, quien resaltó que los drones turcos tienen «la tecnología más avanzada del mundo de la forma más rentable, si se tienen en cuenta las cargas útiles y la familia de municiones que transportan”. EFE

