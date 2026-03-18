Turquía despliega un nuevo sistema Patriot en la base de Incirlik, adicional al español

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Ankara, 18 mar (EFE).- Una batería de misiles Patriot de la OTAN, enviada desde Alemania, ha sido desplegada en la provincia turca de Adana, donde se encuentra la base aérea de Incirlik, sumándose así a la instalada por España en la misma zona y a otra estacionada la semana pasada en Anatolia central.

Así lo informó este miércoles el Ministerio de Defensa turco, Zeki Aktürk, en una rueda de prensa en Incirlik en la que aseguró que Ankara mantiene conversaciones con Teherán sobre el misil presuntamente perteneciente a Irán que el pasado día 13 entró en el espacio turco y fue destruido sistemas de defensa de la OTAN en el Mediterráneo oriental.

Las autoridades de la República Islámica han negado haber disparado un misil contra la vecina Turquía, pero el incidente profundizó aún más el debate sobre el refuerzo del sistema de defensa aérea de Turquía que se había desatado ya después de que fragmentos de misiles cayeran en territorio turco.

Ante la posibilidad de que la base aérea de Incirlik sea objetivo de Irán, el Ministerio de Defensa turco ha subrayado el carácter turco de la misma.

«Junto con todas sus instalaciones, pertenece a la República de Turquía. El comandante de la base es nuestro general de brigada turco. La presencia de soldados estadounidenses allí no significa que sea una base estadounidense. También hay personal militar español, polaco y catarí presente en la base», resaltó en un comunicado emitido la semana pasada.

Desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, Turquía ha recibido dos sistemas Patriot provenientes de la base aérea estadounidense de Ramstein (Alemania), adicionales al único que había en territorio turco hasta entonces y que fue instalado por España hace años en Adana, en el sur del país.

«Además de las medidas adoptadas a nivel nacional para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo y de nuestros ciudadanos, se está desplegando en Adana otro sistema Patriot asignado por el Mando Aéreo Aliado en Ramstein, Alemania, junto con el sistema Patriot español ya existente allí estacionado», explicó Aktürk hoy.

Otra batería de misiles Patriot trasladada desde Ramstein fue destinada la semana pasada a la provincia de Malatya, en Anaolia central, donde se encuentra la estación de radar de Kürecik, que, situada a una altitud de 1.800 metros, fue establecida en 2012 por Estados Unidos para la OTAN y entregada más tarde a las Fuerzas Armadas turcas.

Por otro lado, el ministro acusó a Israel de acrecentar la inestabilidad regional con sus ataques a Irán y el Líbano.

“Los ataques de Israel contra el Líbano y el lanzamiento de una operación terrestre, en grave violación del derecho internacional y humanitario, están profundizando aún más la inestabilidad regional», dijo.

«Al mismo tiempo, Israel continúa violando el alto el fuego alcanzado en Gaza y manteniendo la presión sobre Cisjordania, incluyendo la obstrucción del derecho de los musulmanes a practicar su religión durante el mes sagrado del Ramadán”, añadió. EFE

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