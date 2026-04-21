Turquía detiene a 110 mineros en huelga de hambre

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Ciento diez mineros turcos en huelga de hambre desde el lunes en Ankara para reclamar el pago de sus salarios atrasados fueron detenidos el martes por la mañana, anunció un sindicato.

«Cuando estábamos a la espera para hablar con alguien frente al Ministerio de Energía hemos recibido como única respuesta la detención de 110 de nuestros colegas», indicó en X el Sindicato Independiente de Mineros.

Después de una marcha de nueve días desde la provincia vecina de Eskisehir hasta Ankara, los mineros llegaron el lunes para realizar una sentada con el torso desnudo frente al edificio del Ministerio de Energía en la capital turca.

«Tenemos hambre», escribieron varios de ellos en sus cuerpos.

«En este país, los trabajadores no cuentan, solo cuenta el dinero (…) Vergüenza tendría que darles a aquellos que dirigen este país», declaró el lunes por la noche Gökay Çakir, el jefe del Sindicato Independiente de Mineros.

Rodeados por la policía, los manifestantes exigían el pago de salarios atrasados e indemnizaciones por despido por parte de su empleador, Doruk Mining.

La AFP contactó con el Ministerio de Energía pero por el momento no ha reaccionado.

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