Turquía eleva el salario mínimo para 2026 un 27%, por debajo de la inflación

2 minutos

Estambul, 23 dic (EFE).- El Gobierno de Turquía acordó este martes con la patronal de empresarios subir el salario mínimo para 2026 en un 27 %, o sea, menos que la inflación actual, hasta 28.075 liras mensuales (unos 555 euros).

«En una situación en la que queremos reducir la inflación por debajo del 20 %, felicito a trabajadores y empleadores por la subida del salario mínimo mensual neto hasta las 28.075 liras, una subida del 27 %», escribió el vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, en la red social X.

Durante el año 2025, el salario mínimo estaba fijado en 22.104 liras, equivalente a uno 604 euros en el momento de adoptarse en diciembre de 2024, pero debido a la pérdida de valor de la lira frente al euro y dólares, se situará ahora unos 50 euros por debajo de ese nivel.

En diciembre, la inflación interanual se situó en el 31 %, según los datos oficiales, si bien algunos organismos independientes aseguran que la cifra real es bastante mayor.

Los sindicatos habían exigido subidas más fuertes, de al menos un 60 %, para equilibrar la pérdida de poder adquisitivo del salario y, al considerar que sus posiciones no se tomaban en cuenta, habían renunciado a participar en las últimas reuniones con la patronal y el Gobierno.

El jefe de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel, recordó hoy que el gasto mínimo en comida para una familia de cuatro personas se sitúa en unas 30.000 liras (600 euros) al mes, mientras que el umbral de pobreza se calcula en unos ingresos mensuales de alrededor de 90.000 liras (1.800 euros).

Cerca de la mitad de los empleados de Turquía cobran el salario mínimo o un poco más, por lo que una subida más pronunciada encarecería la producción, traduciéndose en precios más altos para los bienes producidos e impulsando nuevamente la inflación. EFE

