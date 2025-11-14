Turquía entierra a los 20 militares muertos en accidente de avión mientras analiza causas

Estambul, 14 nov (EFE).- Turquía ha celebrado este viernes los funerales de los 20 militares fallecidos el martes pasado al estrellarse un avión de transporte Hércules C-130 en Georgia, poco después de despegar desde Azerbaiyán, mientras se siguen investigando las causas del siniestro.

Los cadáveres de los soldados fueron trasladados ayer por la tarde desde la capital georgiana, Tiflis, a Ankara, y hoy han sido enviados a los diferentes municipios de origen de los militares, para las exequias oficiales.

Las autoridades turcas siguen investigando las cajas negras del avión siniestrado y por ahora no han dado a conocer las posibles causas del accidente en el que, según las primeras informaciones de la prensa turca, la cola del avión se desprendió antes del impacto con el suelo.

Varios medios habían especulado con una explosión de la carga, pero el Ministerio de Defensa turco negó ayer que el avión transportase municiones.

El Hercules C-130 se estrelló cuando volaba de regreso a Turquía tras haber recogido a 10 técnicos de aviación turcos que habían asistido a una exhibición de cazas F-16 con motivo del Día de la Victoria azerbaiyano.

El aparato despegó sobre las 10.15 GMT y 35 minutos más tarde mantuvo el último contacto con la torre de control de Tiflis.

Momentos después desapareció del radar y dejó de responder a las llamadas de Tiflis, y media hora más tarde Ankara obtuvo información de que se había estrellado, señaló el Ministerio.

El Gobierno turco anunció ayer que suspende temporalmente los vuelos de sus 18 aviones de transporte Hercules C-130 para someterlos a revisión, como medida de precaución. EFE

