Turquía se incauta de bienes por 6 millones de euros en operación contra web pornográfica

Ankara, 13 feb (EFE).- Las autoridades turcas se han incautado unos seis millones de euros en bienes en una operación contra el blanqueo de dinero procedente de la plataforma de contenido sexual Onlyfans, prohibida en el país desde junio de 2023, informó este viernes la Fiscalía de Estambul en un comunicado.

En la operación se han confiscado bienes de 25 particulares y de dos empresas que se cree son el producto del lavado de dinero procedente de ingresos generados por la distribución de material pornográfico en Onlyfans y en la aplicación de mensajes Telegram.

La Fiscalía recordó en su nota que Onlyfans fue prohibida en Turquía en julio de 2023 al considerarse que su contenido era contrario a la moral pública y a los valores familiares de Turquía.

Pese a esa prohibición, usuarios en Turquía han seguido accediendo a la plataforma a través de servicios de navegación anónima VPN.

La Fiscalía indica que los sospechosos invirtieron y blanquearon los ingresos obtenidos por la distribución de contenido pornográfico a través de bienes muebles e inmuebles, vehículos, bitcoin, oro y cuentas bancarias a plazo fijo.

Aunque la Fiscalía no lo menciona, el diario BirGün publica que 16 personas han sido detenidas y que hay órdenes de arresto contra otras cuatro, todas mujeres de nacional turca, residentes en el extranjero y acusadas de crear contenido pornográfico. EFE

