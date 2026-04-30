Turquía veta marchas por el Primero de Mayo en Taksim, plaza simbólica para la izquierda

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Ankara, 30 abr (EFE).- La Gobernación de Estambul prohibió este jueves las manifestaciones del Primero de Mayo en cuatro distritos y volverá a mantener cerrada la plaza Taksim, un símbolo de los movimientos de izquierda en Turquía.

La Gobernación, responsable de las fuerzas de seguridad, anunció que durante todo el 1 de mayo de 2026 quedarán prohibidas las protestas, marchas y actos públicos en cuatro distritos, entre ellos Beyoglu, donde se encuentra la céntrica plaza Taksim.

Taksim es un lugar simbólico para las celebraciones del Día del Trabajo desde 1977, año conocido como el ‘Primero de Mayo Sangriento’, cuando 34 personas fueron asesinadas.

Aquel día, pistoleros sin identificar abrieron fuego contra la multitud desde un hotel con vistas a la plaza, lo que desató el pánico: la mayoría de las víctimas murió aplastada o asfixiada, mientras que al menos otras 130 personas resultaron heridas.

Tras el golpe militar de 1980, las marchas fueron prohibidas en ese lugar, un veto que durante décadas alimentó la reivindicación de la izquierda por recuperar ese espacio simbólico.

Este jueves un grupo de personas depositó flores en Taksim en honor a las víctimas, sin embargo, la policía no permitió un acto conmemorativo en ese mismo lugar hace tres días y detuvo a 46 personas.

Entre 2010 y 2012 Taksim volvió a acoger multitudinarias celebraciones del Primero de Mayo con la participación de cientos de miles de personas.

Desde 2013 el Gobierno turco volvió a vetar las concentraciones en la plaza, lo que ha generado cada año intentos de marchar hacia el lugar, detenciones y grandes despliegues policiales.

La Gobernación indicó que se han aprobado solicitudes este año para celebrar actos en otras dos plazas fuera de Taksim, advirtiendo que no se tolerarán reuniones fuera de las zonas designadas. EFE

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