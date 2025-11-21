Tusk cuestiona la validez del plan de paz de EE. UU. para Ucrania si Kiev no participa

Cracovia (Polonia), 21 nov (EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, subrayó este viernes la necesidad de que Ucrania participe en todas las negociaciones relativas al conflicto con Rusia, en respuesta al plan de paz estadounidense de 28 puntos, que, según los aspectos que se han filtrado, implicaría importantes concesiones territoriales y militares por parte de Kiev.

«Todas las decisiones relativas a Polonia serán tomadas por polacos. Nada sobre nosotros sin nosotros. En materia de paz, todas las negociaciones deben incluir a Ucrania. Nada sobre Ucrania sin Ucrania», escribió Tusk en X.

La reacción del mandatario polaco se produjo tras ser filtrados por diversos medios estadounidenses y ucranianos los detalles de un nuevo proyecto de plan de paz estadounidense para Ucrania.

Según este borrador, Kiev tendría que aceptar compromisos significativos como el no ingreso en la OTAN (con una cláusula que se incluiría en la Constitución ucraniana), la limitación de la fuerza militar del país a 600.000 efectivos y la cesión a Rusia tanto de los territorios ya conquistados por Moscú como de la parte del Donbás todavía en manos ucranianas.

Por otro lado, el plan reafirma la soberanía de Ucrania y concedería garantías de seguridad que obligarían a Estados Unidos y a los aliados europeos a tratar un eventual ataque a Ucrania como un ataque a la «comunidad transatlántica».

Uno de los puntos del documento filtrado implica directamente a Polonia, al establecer que «cazas de combate europeos» se estacionarían «en territorio polaco», como parte de la fuerza disuasoria para garantizar la seguridad de Ucrania.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, hizo alusión este viernes a ese aspecto en declaraciones a los medios desde el Parlamento en Varsovia.

«Si existe la voluntad de aumentar la presencia de aeronaves europeas y de la OTAN en Polonia y se adoptan medidas para garantizar una presencia permanente, no rotatoria, de éstas en Polonia entonces estamos absolutamente interesados. Sin embargo, creo que lo más importante es la opinión de Ucrania sobre el plan de paz para Ucrania», aseguró.

Rustem Umérov, secretario del Consejo para la Seguridad Nacional ucraniano y negociador en jefe designado por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este viernes tras reunirse en Kiev con un alto representante del Pentágono que, como parte de un acuerdo, su país no está dispuesto a cruzar ninguna línea roja en materia de seguridad y soberanía.

Por otro lado, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido conversaron hoy con Zelenski sobre el plan y coincidieron en reclamar que el punto de partida para la negociación territorial debe ser el frente actual y en que el ejército ucraniano debe seguir en condiciones de garantizar una defensa efectiva del país. EFE

