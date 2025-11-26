Tusk dice que UE «no puede imponer» a Polonia reconocimiento de matrimonios homosexuales

2 minutos

Cracovia (Polonia), 26 nov (EFE) – El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este miércoles que la Unión Europea (UE) «no puede imponer nada», después de que el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) fallase el martes que todos los Estados miembros deben reconocer legalmente los matrimonios homosexuales celebrados en otro país comunitario.

En rueda de prensa en Varsovia, Tusk afirmó que «Polonia respetará los veredictos y sentencias de los tribunales europeos», pero añadió que cuando estas parejas del mismo sexo casadas en otros países lleguen a Polonia, «querremos tratarlos con pleno respeto y tendremos que hacerlo, pero también de acuerdo con las regulaciones polacas».

El primer ministro polaco indicó que solicitará al ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, que prepare un informe detallado sobre las consecuencias del reciente fallo del TJUE,y pidió «tranquilidad» a sus compatriotas porque «este tema genera mucha división y fuertes emociones».

El veredicto del TJUE, emitido sobre un caso originado en Polonia, establece que un Estado miembro de la UE tiene la obligación de reconocer el matrimonio de una pareja del mismo sexo legalmente contraído en otro país comunitario.

Esta obligación existe incluso si la legislación interna del Estado miembro no autoriza este tipo de uniones y el fallo del TJUE enfatiza que la negativa al reconocimiento viola la libertad de circulación y residencia, además de vulnerar el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar.

Actualmente, el Derecho polaco no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Tusk recordó que «el Gobierno polaco está trabajando en su propia normativa legal que regulará estas cuestiones de la manera que la mayoría de los polacos, a través de la mayoría parlamentaria, considere adecuada».

El Ejecutivo polaco elabora un proyecto de ley relativo al denominado «estatuto de persona próxima» o «acuerdo de convivencia,» que tiene por objeto regular los derechos parciales para parejas no casadas, incluidas las del mismo sexo, en áreas como relaciones de propiedad, derecho a la vivienda, alimentos y acceso a información médica.

Este proyecto excluye cuestiones como la adopción y la custodia de niños y, en palabras de Tusk, está en proceso de «afinamiento de detalles» y aún pendiente de votación y aprobación en el Parlamento. EFE

