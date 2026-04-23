Ucrania actúa contra abusos de reclutadores militares ante su creciente impopularidad

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Marcel Gascón

Kiev, 23 abr (EFE).- Las autoridades ucranianas han tomado esta semana medidas al más alto nivel contra las prácticas de extorsión de sus reclutadores militares, soldados que patrullan las calles de los pueblos y ciudades con la ingrata tarea de encontrar a hombres que no han cumplido con sus obligaciones con el Ejército y que a menudo son atacados por civiles que se oponen a la movilización forzosa o denuncian abusos.

La operación de mayor entidad contra reclutadores presuntamente corruptos fue llevada a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) este martes en Odesa. Cuatro de estos militares fueron detenidos bajo acusaciones de haber secuestrado y maltratado ese mismo día a un hombre al que pidieron 30.000 dólares como rescate.

Las Fuerzas Terrestres, como componente del Ejército ucraniano que se ocupa del proceso de movilización, cesaron justo después de que se conociera esta acción al jefe regional de reclutamiento de Odesa y a su subordinado a cargo de uno de los distritos de la zona.

Un día después, la Oficina Estatal de Investigaciones declaró la lucha contra los atropellos en el proceso de movilización para el Ejército como una de sus principales prioridades y anunció procedimientos legales contra un grupo de reclutadores de la región nororiental de Járkov acusados de secuestrar de su domicilio a dos hombres.

Además de hacer que se cumpla la ley, las autoridades ucranianas buscan con estas acciones poner coto a la hostilidad que las patrullas de movilización despiertan entre buena parte de la población civil.

Cada semana aparecen en las redes sociales ucranianas vídeos de transeúntes -que muchas veces son mujeres, al no temer ser enviadas al frente- que increpan o se enfrentan físicamente a estos soldados cuando intentan llevar al centro de reclutamiento a algún varón que no está al día de sus obligaciones con el Ejército.

Esta misma semana, varios reclutadores tuvieron que ser hospitalizados en Odesa tras ser atacados por un grupo de civiles mientras se llevaban a un varón en edad militar que no se había registrado en la lista obligatoria de movilizables.

Según explicó a EFE Serguí Grómov, un abogado que asiste a quienes denuncian haber sido movilizados de forma irregular, muchos de los hombres que llegan al centro de reclutamiento militar acaban en unas semanas en primera línea del frente tras recibir tan sólo una breve instrucción militar.

Igual de habituales que los vídeos de ataques a personal de reclutamiento son los que muestran a los militares encargados de la movilización reduciendo por la fuerza a varones movilizables que hasta ese momento habían logrado no llamar la atención de las autoridades.

El trabajo más impopular de Ucrania

La labor de los reclutadores es tan impopular como indispensable para que Ucrania pueda continuar defendiendo su territorio de la invasión militar rusa, señala a EFE un coronel retirado del Ejército ucraniano.

Pese a que en el quinto año de la guerra sigue habiendo ucranianos que se alistan al Ejército voluntariamente, el grueso de los nuevos integrantes en las unidades de combate desplegadas en la primera línea del frente son reclutas forzosos, según explica a EFE el responsable de personal de una unidad militar ucraniana.

En un artículo publicado hoy por el medio Ukrainska Pravda, reclutadores militares se quejan de lo ingrato de un trabajo que implica casi a diario enfrentarse con sus propios vecinos y compatriotas.

Tras asumir el cargo en enero, el ministro de Defensa, Mijailo Fedórov, ha prometido cambios en el reclutamiento para ofrecer incentivos y fijar cuando sea posible la duración de un servicio en el Ejército que ahora es indefinido por falta de personal suficiente para sistematizar las rotaciones.

Este mismo mes, el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, el general de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budánov, advirtió sin embargo de que nadie debía esperar “milagros” de los cambios que puedan hacerse.

“Si la gente no va voluntariamente (al Ejército), tendrá que ser movilizada”, dijo Budánov, que explicó que el país necesita un nivel de reclutamiento constante mínimo para que no colapse el frente.

La presión en este sentido podría empezar a incrementarse también para los varones ucranianos en edad militar que lograron salir o permanecer en el extranjero pese a tener prohibido dejar su país por la ley marcial.

En su visita de la semana pasada a Alemania, Zelenski acordó con el canciller Friedrich Merz medidas que propicien el retorno a sus país de los hombres ucranianos reclamados por su Ejército. Según dijo entonces Zelenski, Kiev ha pedido ayuda en este sentido también a los demás países de la UE. EFE

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