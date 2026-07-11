Ucrania alcanza otros 21 petroleros de la «flota fantasma» rusa en el mar de Azov

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Berlín, 11 jul (EFE).- Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron el viernes por la noche en el mar de Azov otros 21 petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano.

«Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania», recuerda el comunicado publicado en Telegram.

Además, añade el Estado Mayor, fueron alcanzados cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga utilizados por el enemigo para garantizar la logística militar, el transporte de mercancías y el mantenimiento de la infraestructura portuaria.

Según medios, ante los ataques de Ucrania a petroleros, Rusia ha suspendido temporalmente la navegación por el canal Don-Azov, que une el río Don con el mar de Azov. EFE

egw/mgr