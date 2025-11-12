Ucrania anuncia la retirada de otra localidad en el frente de Zaporiyia

1 minuto

Kiev, 12 nov (EFE).- El Ejército ucraniano anunció este miércoles la retirada de sus tropas del distrito de Rivnopilia, en el frente de Zaporiyia, después de que en la víspera informara del repliegue ante el avance ruso de sus tropas de varias localidades situadas al este de esa zona.

La retirada de Rivnopilia se llevó a cabo la pasada tarde debido al fuego constante ruso sobre las posiciones ucranianas allí.

El objetivo de este nuevo repliegue es «proteger la vida del personal» y trasladarlo a «posiciones más ventajosas», según una nota publicada por las fuerzas del Ejército ucraniano que defienden la parte sur del país.

Rusia ha reivindicado en los últimos días la toma de varios pueblos en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas de Moscú han avanzado a un ritmo mayor del que es habitual en esta fase de la guerra, mientras Ucrania centraba su atención en la defensa de Pokrovsk, una ciudad de la región oriental de Donetsk en la que ya han entrado soldados rusos.

La nota castrense ucraniana dice también que Rusia lanza actualmente numerosos ataques en dirección a las localidades de Oleksandrivka, al noroeste de Rivnopilia, y Guliaipole, al suroeste de la zona de la que Ucrania se retiró en la víspera. EFE

