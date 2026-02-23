Ucrania ataca infraestructura «crítica» del oleoducto Druzhba que lleva petróleo a Hungría

2 minutos

Kiev, 23 feb (EFE).- Drones lanzados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) alcanzaron en la madrugada del lunes una estación de bombeo situada en la región rusa de Tatarstán que es clave para el funcionamiento del oleoducto Druzhba, que hace llegar a través de Ucrania petróleo de Rusia a Eslovaquia y Hungría.

Canales de Telegram rusos informaron del ataque, que fue confirmado por fuentes anónimas del SBU a medios ucranianos como ‘The Kyiv Independent’ o ‘Ukrainska Pravda’.

Las fuentes calificaron de «crítica» para el funcionamiento del oleoducto la infraestructura alcanzada.

Este nuevo ataque ucraniano a infraestructuras del oleoducto en Rusia amenaza con elevar aún más las tensiones entre Ucrania, por un lado, y Eslovaquia y Hungría, que han protestado en otras ocasiones contra bombardeos anteriores de Kiev a la infraestructura que utilizan para importar crudo de Rusia.

El ataque al oleoducto Druzhba a su paso por Tatarstán se produce además cuando Hungría amenaza con bloquear el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que la UE querría haber aprobado este lunes, y la emisión de deuda para financiar el crédito de 90.000 millones de euros de la Unión por los Veintisiete para Ucrania.

Budapest dice que no dará luz verde a ninguna de las dos iniciativas hasta que Ucrania no repare y vuelva a poner en funcionamiento la infraestructura del oleoducto Druzhba en su territorio dañada en un ataque ruso el pasado 27 de enero.

Bruselas ha dejado claro que no presionará a Kiev para que repare la infraestructura atacada por Rusia.

Por su parte, Eslovaquia ha planteado la posibilidad de interrumpir la transferencia de electricidad a Ucrania si ésta no reanuda el tránsito de petróleo ruso a través de su sección del oleoducto.

Debido a los constantes ataques rusos a su sistema energético, Ucrania depende de la importación de electricidad de países vecinos como Eslovaquia para cubrir el déficit de generación que provocan estos bombardeos. EFE

mg/smm/rod