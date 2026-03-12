Ucrania ataca una refinería y una estación de bombeo de gas de Turk Stream en sur de Rusia

2 minutos

Moscú, 12 mar (EFE).- Rusia denunció este jueves ataques del Ejército ucraniano contra una refinería y una estación de bombeo de gas que abastece el gasoducto Turk Stream en la región meridional rusa de Krasnodar, donde esta noche fueron repelidos 30 drones ucranianos.

«Este es otro ataque contra un gasoducto internacional que garantiza la seguridad energética de Turquía y otros países. Es un acto absolutamente irresponsable por parte del régimen de Kiev», dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Ministerio de Defensa informó de que durante la madrugada las defensas antiaéreas rusas repelieron un ataque de diez drones ucranianos contra la estación de bombeo de gas ‘Rússkaya’, en la localidad Gai-Kodzor de Krasnodar, al señalar que las defensas antiaéreas rusas «no permitieron que se causase daño a esta instalación».

Dicha estación había sido ya atacada por drones ucranianos a finales de febrero, según informó Defensa el miércoles.

El mando castrense ruso recordó que esta estación de bombeo suministra gas al gasoducto Turk Stream, que transporta gas ruso a Turquía por el fondo del mar Negro.

Además, el jefe del distrito Tijoretski, Anatoli Perepelin, confirmó en su página de la red social rusa VKontakte (el Facebook ruso) que tras el ataque ucraniano tuvo lugar un incendio en la refinería local.

El canal de Telegram Astra publicó varias fotos hechas por residentes locales, donde se ven las llamas. La refinería de Tijoretsk incluye uno de los principales nudos de transporte de crudo del sur de Rusia.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 80 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones rusas y los mares Negro y Azov, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. EFE

