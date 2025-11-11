Ucrania confirma ataques a infraestructuras petroleras en Crimea y Rusia

Kiev, 11 nov (EFE).- El Estado Mayor ucraniano confirmó este martes un ataque a una refinería situada en la región rusa de Sarátov y anunció también nuevos golpes a una terminal de petróleo del puerto de Feodosia, de la península ocupada de Crimea, que ya había sido golpeada con anterioridad por las fuerzas de Kiev.

“En el marco de la (campaña de) destrucción del potencial militar y económico del agresor ruso, durante la madrugada del 11 de noviembre, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la refinería de Sarátov”, se lee en la nota del Estado Mayor, poco después de que lo anunciase un portavoz oficial ucraniano.

Se han producido varias explosiones que han provocado un incendio masivo, según el Estado Mayor ucraniano.

La refinería produce más de veinte tipos de productos derivados del petróleo, entre los que destaca gasolina, gasóleo, fueloil y cierto tipo de sulfuro. Una parte de ellos son utilizados por el Ejército ruso, se agrega en el comunicado.

Por lo que respecta a la terminal de petróleo del puerto de Feodosia, en la costa oriental de Crimea, el Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de daños en varios depósitos de combustible.

Por su posición geográfica, la infraestructura tiene un papel importante en la transferencia de combustible y productos petroleros desde la Federación Rusa a las tropas rusas que combaten en territorio de Ucrania.

El Estado Mayor de Kiev informa también de un ataque exitoso contra un almacén de material militar y contra una concentración de personal del Ejército ruso en la parte ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk.

Mientras cede terreno poco a poco en las zonas del frente, Ucrania sigue golpeando con éxito las infraestructuras energéticas rusas y según algunos cálculos ha logrado reducir en más de un quinto la capacidad de refinación de petróleo de la Federación Rusa.

Moscú financia en gran medida su maquinaria de guerra gracias a los ingresos que le proporciona su sector petrolero. EFE

