Ucrania denuncia un chantaje europeo y rechaza colaborar con un líder húngaro aliado de Putin

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Ucrania acusó a sus aliados europeos de hacer chantaje a Kiev para que repare el oleoducto de Druzhba y se negó a colaborar con cualquier líder húngaro que sea «un aliado» del presidente ruso Vladimir Putin.

«Trabajaremos con cualquier líder en Hungría (…), siempre y cuando esa persona no sea un aliado de Putin», declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski a unas semanas de las elecciones legislativas en Hungría que podrían resultar en un cambio de gobierno.

En declaraciones el sábado a varios medios, incluida la AFP, bajo embargo hasta el domingo, Zelenski acusó al gobierno actual de Viktor Orban de «difundir» aversión hacia Ucrania en su país y afirmó que asesores de comunicación rusos se encontraban en Hungría para ayudarle en su campaña electoral.

Pero Zelenski también criticó a sus aliados europeos diciendo que le chantajean para que repare el oleoducto de Druzhba que transporta petróleo ruso, en el eje de una disputa entre Ucrania y Hungría.

«Me obligan a restablecer Druzhba» al vincularlo con un préstamo europeo de 90.000 millones de dólares, bloqueado por Budapest y que sirve principalmente para comprar armas para Ucrania, declaró.

«Les dije a nuestros amigos en Europa que esto se llama chantaje», prosiguió.

Por otro lado Zelenski afirmó que Ucrania recibirá este año de Francia un nuevo sistema de defensa SAMP/T y lo probará contra misiles balísticos rusos como «alternativa» al estadounidense Patriot.

«Recibimos un sistema este año que probaremos frente a las amenazas balísticas», declaró.

ant/cel/erl/pc