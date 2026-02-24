Ucrania desvela el plan del nuevo ministro de Defensa para el quinto año de guerra

3 minutos

Kiev, 24 feb (EFE).- El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien llegó a su cargo el pasado mes de enero, presentó este martes el plan con el que el Ejército de Ucrania afronta a partir de mañana el quinto año de guerra, basado en mejorar la defensa aérea, frenar avances enemigos y privar a Rusia de recursos.

Según un comunicado de su ministerio, Fedórov explicó que el nuevo plan de las Fuerzas Armadas ucranianas responde a la tarea encomendada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, «de «reforzar la defensa de manera que se obligue al enemigo a la paz».

Esos esfuerzos, que Kiev debe combinar con «la diplomacia», según las consignas de Zelenski, implican cerrar los cielos a Rusia, porque «el país funciona» si el espacio aéreo ucraniano está asegurado.

Según los planes de Fédorov, el objetivo del Ejecutivo ucraniano es identificar el 100 % de las amenazas aéreas e interceptar «como mínimo» el 95 % de los misiles y drones rusos.

Para ello, el plan ucraniano prevé «la creación de un sistema multinivel» de defensas aéreas con sistemas interceptores, que ayuden como contramedidas, por ejemplo, a los drones ‘Shahed’, sistemas de tecnología iraní pero usados a diario por las fuerzas rusas.

El Ministerio de Defensa ucraniano precisó que ya han tenido lugar «importantes cambios organizativos» para desarrollar una sistemática respuesta a esos sistemas esenciales en los bombardeos rusos.

Los planes de Fédorov para evitar los avances rusos, ya sean por tierra mar o en el espacio cibernético pasan, entre otras cosas, por «mejorar el sistema de adquisiciones y completar la reforma del cuerpo hasta transformar el sistema de formación y la gestión de datos».

Según Defensa, los esfuerzos de los militares ucranianos permiten mantener el frente ante la agresión de Rusia, cuyos militares avanzan bajo un coste estimado en la región oriental de Donetsk de 156 soldados muertos por kilómetro cuadrado.

«Nuestra referencia es más de 200 ocupantes muertos por kilómetro cuadrado», según el nuevo objetivo del Ministerio de Defensa.

«Este es el nivel de pérdidas a partir del cual el avance se vuelve imposible», añadió el comunicado ministerial, que también alude a que Moscú mantiene su ofensiva porque aún dispone de petróleo para financiar el esfuerzo bélico.

«Ucrania está preparando una estrategia para hacer que el déficit presupuestario de Rusia sea el más deficitario de la historia», según el ministerio de Fédorov, que apunta a la «flota fantasma rusa», con la que Moscú comercia con hidrocarburos y escapa a las sanciones internacionales.

En este sentido, los planes ucranianos pasan por endurecer las sanciones, la coordinaciones con los socios internacionales, una estrategia para contrarrestar la flota clandestina y acciones conjuntas con los socios en el mar. EFE

smm-mg/cae/jgb