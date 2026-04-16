Ucrania dice haber alcanzado 16 objetivos enemigos durante la pasada noche

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Kiev, 16 abr (EFE).- Las fuerzas de drones del Ejército ucraniano alcanzaron durante la pasada noche 16 objetivos militares y estratégicos enemigos tanto dentro de Rusia como en los territorios ucranianos ocupados, según un balance presentado por su comandante, Robert Brovdi, alias Madiar («magiar»), en su canal de Telegram.

Entre los objetivos alcanzados según Brovdi destacan dos bases para el lanzamiento de misiles Iskander situadas en el territorio de la península ocupada de Crimea, en el mar Negro, y dos infraestructuras de almacenamiento de petróleo de la misma Crimea.

El jefe de las fuerzas ucranianas de drones también hizo referencia a un ataque contra la ciudad de Tuapsé de la región sureña rusa de Krasnodar que fue llevado a cabo en cooperación con otros componentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Madiar dijo que el Estado Mayor dará más detalles de ese ataque.

Según canales de Telegram rusos, Ucrania habría alcanzado durante la noche una refinería del gigante energético ruso Rosneft en Tuapsé que es una de las diez instalaciones de este tipo más importantes del país.

Rusia y Ucrania intercambiaron en las últimas horas ataques masivos con drones y misiles. Según el Ministerio de Defensa ruso, el ataque de las fuerzas del Kremlin fue dirigido sobre todo a instalaciones ucranianas de producción de misiles y drones. EFE

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